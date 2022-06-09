Мирзоян: в Армении не существует политического кризиса

Глава МИД Армении прокомментировал митинги оппозиции.

Глава армянского внешнеполитического ведомства заявил о том, что в стране не существует политического кризиса. Такой информацией чиновник поделился во время выступления на совместном брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым в Ереване. Пресса попросила прокомментировать антиправительственные митинги, которые устраивает в столице оппозиция.

Могу однозначно заверить, что в Армении нет политического кризиса. Во-первых, прошлым летом состоялись внеочередные выборы, во время которых граждане Армении ответили на некоторые вопросы. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Министр по иностранным делам добавил о том, что малочисленные митинги в стране не говорят о том, что они имеют поддержку со стороны большинства армянских граждан.

Лавров: согласование автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном завершается.

Фото и видео: МИД России