Лавров: согласование автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном завершается

Глава МИД РФ рассказал, что железнодорожное сообщение уже согласовано.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что процесс согласования автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном завершается. Информацией чиновник поделился с журналистами во время совместного брифинга с местным коллегой Араратом Мирзояном. Он уточнил, что работа проводится в рамках Трехсторонней контактной группы. Сопредседателями являются вице-премьеры РФ, Еревана и Баку.

Железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима функционирования транспортного коридора. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По сведениям министра иностранных дел России, транспортный режим будет упрощен, но при этом он будет упираться на признании суверенитета армянской территории. По словам Сергея Лаврова, в этом вопросе не может быть двусмысленности.

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Фото и видео: МИД России