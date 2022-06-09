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Лавров: ситуация вокруг села Фарух в Нагорном Карабахе приоритетна для российских военных

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Глава МИД РФ рассказал о задачи военных.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что ситуация вокруг села Фарух в Нагорном Карабахе приоритетна для военных из РФ. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами во время совместного брифинга с армянским коллегой в Ереване.

Наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены, военные держат ее в качестве одного из своих приоритетов. Там уже есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки.

Сергей Лавров, глава МИД России

В Армении надеются, что миротворцы РФ восстановят статус-кво в Карабахе.

Фото и видео: МИД России

Теги: армения, мид, нагорный карабах, сергей лавров, фарух
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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