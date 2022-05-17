Полиция проводит задержания протестующих.

Армянская оппозиция перекрывает улицы в Ереване. Акции протеста начались рано утром во вторник, 17 мая.

Группа активистов блокирует несколько центральных улиц города. Полиция Армения проводит задержания протестующих. В столице образовались пробки.

Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала 117 человек на акциях протеста оппозиции в Ереване.

Видео: Telegram / Sputnik Армения