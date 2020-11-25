Армия фельдмаршала Хафтара показала свои Су-24 в цветах ВКС России

Силы ЛНА провели масштабные учения в ливийской пустыне.

Армия фельдмаршала Халифы Хафтара показала свои истребители Су-24 в цветах Воздушно-космических сил России. Ролик опубликован на YouTube-канале Ливийской национальной армии. На кадрах представлены два бомбардировщика российского производства.

В описании к видео говорится о том, что боевая авиация приняла участие в масштабных учениях 106-й бронетанковой бригады ЛНА на территории пустыни. Самолеты на низкой высоте сбросили боеприпасы. В ЛНА добавили, что в мероприятиях также были задействованы российские вертолеты Ми-24, танки и гаубицы.

В публикации The Drive авторы отметили, что самолеты выкрашены в серо-белые тона. Такие используют представители ВКС РФ. Ранее ЛНА использовала самолеты в камуфляжном цвете. Однако эксперты заметили определенные знаки, по которым можно заявить о том, что самолеты принадлежат ЛНА, а не России.

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Видео: Youtube/مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية