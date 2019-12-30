В Иране намерены жестоко мстить США за дальнейшие атаки

Ракетный удар по американской авиабазе был не более чем пощечиной.

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал Абдолла Араги заявил о готовности жестоко мстить США за любой дальнейший враждебный шаг. Об этом пишет Tasnim.

Военный заявил, что ответ на дальнейшие атаки американцев будет "сильнее, сокрушительнее и шире", чем тот, что последовал после убийства генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по базе США в Ираке Араги назвал не более чем пощечиной. Иранцы намерены перейти к "крушащим стальным ударам" в случае повторной атаки противника.

Напомним, в ночь на 8 января иранцы нанесли ракетный удар по военным объектам американцев в Ираке. Эта атака стала ответом на убийство Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.

Ранее США заявили о готовности провести мирные переговоры с Ираном. В свою очередь постоянный представитель Ирана при ООН назвал призыв американцев "немыслимым". Он подчеркнул, что Исламская республика считает США виновными в эскалации конфликта.