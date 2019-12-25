В августе Турция и Азербайджан проводили совместные учения для отработки навыков боя в горной местности. Затем в вооруженном конфликте был задействован турецкий спецназ.

Армения сообщила о получении доказательств участия Турции в конфликте в Карабахе. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Еревана.

В сообщении сказано, что представители Генпрокуратуры занимались предварительным расследованием уголовного дела по факту развязывания Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе. Получены данные о том, что Турция с начала 2020 года проводила массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана в горной местности. В пресс-службе добавили, что в процессе учений "военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха".

Армения с самого начала вооруженного конфликта обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана и поставках военных специалистов. В Армении и Турцию эту информацию опровергают.

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