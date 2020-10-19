  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:15
509
matveyvn
Код вставки плеера

Армения сбила бомбардировщик Азербайджана на базе Ан-2

0 0

Он перевозил четыре стокилограммовые бомбы.

Армения сбила бомбардировщик Азербайджана на базе Ан-2. Соответствующее видео опубликовало издание Авио.про.

Известно, что самолёт перевозил четыре стокилограммовые бомбы. Их используют для ударов по армии по армиям Нагорного Карабаха и Армении.

Ранее Армения показала кадры наступления азербайджанских войск после перемирия. На кадрах видно, как вдали люди в военной форме вдали идут строем. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения Армии обороны Карабах. Они вычислили геопозицию местности и время нахождения на ней азербайджанских военных.

Видео: Telegram/Военный обозреватель

 
Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии