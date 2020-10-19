Он перевозил четыре стокилограммовые бомбы.

Армения сбила бомбардировщик Азербайджана на базе Ан-2. Соответствующее видео опубликовало издание Авио.про.

Известно, что самолёт перевозил четыре стокилограммовые бомбы. Их используют для ударов по армии по армиям Нагорного Карабаха и Армении.

Ранее Армения показала кадры наступления азербайджанских войск после перемирия. На кадрах видно, как вдали люди в военной форме вдали идут строем. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения Армии обороны Карабах. Они вычислили геопозицию местности и время нахождения на ней азербайджанских военных.

Видео: Telegram/Военный обозреватель