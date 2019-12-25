Граница проходит по середине Соткского золотоносного месторождения.

Армения пояснила данные о нарушении границы армией Азербайджана. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал первый заместитель начальника Генштаба ВС страны Тиран Хачатрян. По словам чиновника, силы Баку, контролирующие переход отдельных районов НКР, не пересекали государственную границы с Ереваном около деревни Сотк.

Наши военнослужащие занимают позиции по периметру государственной границы и нигде от периметра не отступили Тиран Хачатрян, армянский военный

Эксперт отметил, что граница между Баку и Ереваном после перехода Кельбаджарского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики проходит по середине Соткского золотоносного месторождения.

В целях безопасности российская компания GeoProMining Gold, которая разрабатывает рудник,огородила участок, а также установила пропускной пункт. Военные из Армении к данным работам не привлекались. Азербайджан поднял вопрос о принадлежности ему данной территории. Специалисты вели переговоры с GeoProMining Gold, почле чего сотрудникам пришлось покинуть участок.

Парламент Армении начал обсуждать отмену военного положения.

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