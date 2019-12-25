Арктический и Антарктический музейно-выставочный центр планируют открыть в Петербурге

Сейчас под размещение объекта ищут территорию.

В Санкт-Петербурге планируют открыть Арктический и Антарктический музейно-выставочный центр, как сообщили в пресс-службе Смольного.

Инициатором и стратегическим инвестором проекта выступает ЗАО "СММ", которое производит оборудование для портов, транспортных терминалов, верфей и промышленных предприятий.

Новый центр объединит в себе функции музея, реставрационного центра, промышленной выставки, а также общественного пространства для проведения форумов и конференций.

Ранее мы сообщили, что на проспекте Обуховской обороны построят "умную школу".

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