Архитектурный облик городов Ленобласти приведут в единому стандарту

Особенно инициатива важна для сохранения облика исторических городов и поселений.

Власти Ленобласти согласуют единый стандарт архитектурного облика населенных пунктов региона. Для этого с 1 сентября будут предъявляться новые требования к застройщикам, которые обязуются согласовывать внешний вид возводящихся объектов с учетом окружающей застройки. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Порядок создания специальных архитектурных зон в регионе уже утверждено Правительством страны. Особенно инициатива важна для сохранения облика исторических городов и поселений. По словам зампреда правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгения Барановского, главы администраций, особенно в зоне агломерации, будут обязаны утвердить карты территорий, для застройки которых необходимо будет согласовывать архитектурный облик. Работу нужно завершить осенью.

Рекомендации по колористике, отделке и остеклению фасадов зданий ранее представил Минстрой РФ.

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Фото: Piter.TV