Архитекторы спорят из-за авторства "Лахта-центра"

Конфликт приобрел международный резонанс: в нем участвуют московские и британские представители.

"Лахта-центр" стал предметом спора между несколькими архитекторами. несколько представителей претендуют на авторство создания. Об этом сообщает РИА ФАН. Издание отмечает, что столичное предприятие "Горпроект" собирается обратиться в судебную инстанцию, чтобы защитить свои права.

Московской организации противостоит британец Тони Кеттл. Иностранец доказывает то, что компания старается "переписать историю". Эксперт напомнил, что над строительством объекта он трудился совместно с конструкторским бюро RMJM, главным архитектором которого является Филипп Никандров. Однако, сам Никандров считает, что участие великобританского подданного было минимальным. Кеттл же отмечает, что именно он стал идейным лидером проекта. По информации от спикера, его роль креативного вдохновителя зафиксирована документально.

Фото: Вконтакте/Лахта-центр