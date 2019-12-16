Археологи проведут раскопки в Ивангороде

Во вторник, 26 мая, стало известно, что на территории разрушенных церквей Ивангорода пройдут археологические раскопки. Об этом сообщил руководитель Комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.
Администрация города подготовила проект по благоустройству территории, на которой в прошлом располагались Николаевская и Рнаменская церкви. Учитывая, что здания не состояли на учете и не относятся к памятникам архитектуры, местная власть решила не согласовывать действия с комитетом. Однако до начала работ по благоустройству, раскопки все же проведут.
Предполагается, что фундамент находится глубоко под землей. Судя по всему, церкви были разрушены в ходе войны: никакой информации о них нет, только довоенные фотографии.
Ранее мы писали, что в церкви Богородицы Милующей на Васильевском пройдет масштабная реставрация живописи.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все