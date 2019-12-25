Археологи обнаружили в Ивангороде фундаменты церквей, разрушенных во время войны

Историческое наследие удастся сохранить.

Команда археологов ИИМК РАН обнаружила фрагменты фундамента Никольской и Знаменской церквей в Ивангороде. Памятники культуры были разрушены во время войны. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Как следует из поста, раскопки проводились по просьбам местных жителей. Они были обеспокоены предстоящими работами по благоустройству городской площади, в ходе которых фундамент церквей мог быть полностью уничтожен.

Региональный комитет по культуре приняли решение о консервации раскопок и выделения фундамента мощением. Подобную операцию ранее провели с городской стеной в Выборге.

Очень приятно работать с людьми, искренне переживающими за сохранение исторической среды; ведь эти фундаменты не являлись объектами культурного наследия. Теперь же они будут законсервированы, и появляется возможность их дальнейшей музеефикации. отметил Владимир Цой

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Фото: ВКонтакте / id432917