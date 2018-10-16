Польские археологи нашли в древнейшей египетской пирамиде путь в "загробный мир" фараонов

Пирамида Джосера была возведена примерно в 2650 году до нашей эры.

Польские археологи нашли в пирамиде Джосера, которая считается самой древней, пути в загробный мир. Об этом сообщил портал Science in Poland.

Ученые пришли к выводу, что путь в загробный мир лежал через Сухой ров (прямоугольный открытый тоннель, вырубленный в скале вокруг монументального строения). Это было трехмерной моделью путешествия из реальной жизни в царство теней.

Археологи во время раскопок нашли у пирамиды низкие горизонтальные коридоры. Один из таких коридоров упирался в небольшое помещение, где было ритуальное копье со змеей. Предполагается, что оружие либо защищало фараона, либо сообщало о будущих опасностях.

Ученые думают, что рядом могут быть и другие тоннели.

Пирамида Джосера была возведена примерно в 2650 году до нашей эры. Это была первая египетская пирамида из массивных каменных блоков. Внутри был захоронен фараон и вся его семья. Пирамида позже была разграблена, тело Джосера также вынесли. Археологи нашли только стопу, которая может принадлежать как фараону, так и другому члену семьи.

Ранее у подножия пирамиды Джосера археологи нашли десятки странных мумий.

Фото: Science in Poland

Видео: YouTube/ ConnollyCove

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