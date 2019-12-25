Археологи нашли на Тибетском плато отпечатки детских рук и ног

Возраст отпечатков составляет примерно 200 тыс. лет.

Археологи из Университета Гуанчжоу на Тибетском плато нашли отпечатки детских рук и ног, которые были оставлены там примерно 200 тыс. лет назад. Таким образом, данные отпечатки отнесли к древнейшим известным произведениям искусства. Статья была опубликована в журнале Science Bulletin.

Отпечатки сохранились в горячем источнике на травертине — похожем на обычную накипь известняке, образующемся в пресной воде. Отпечатки можно оставить на травертине пока он мягкий.

Всего археологи обнаружили пять отпечатков рук и пять – ног. Они маленькие, поэтому, вероятно, их оставили дети 7-12 лет. Отмечается, что опечатки не случайные, то есть они отличались от тех, что образуются при ходьбе или касаниях. Предполагается, что оставлены детьми отпечатки были намеренно.

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