На складе в Домодедово нашли арестованные картины Ананьевых

Стоимость полотен превышает "сотни миллионов рублей".

Сотрудники Следственного комитета обнаружили на складе в Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом пишет РБК.

Полотна вывезли из Института русского реалистического искусства. Их стоимость превышает "сотни миллионов рублей". В частности, речь идет о картинах Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки.

Склад, в котором хранились картины, располагается возле Смоленского храма в селе Константиново. Ранее здесь находилась фабрика игрушек. Полотна были арестованы в конце мая по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей. Уточняется, что часть картин Институт русского реалистического искусства передал кипрской компании Diolelta Investments Limited, которая связана с супругой Алексея Ананьева.

Ранее мы писали, что в Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры РФ.

Видео: YouTube / Институт русского реалистического искусства