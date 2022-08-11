СКР показал кадры задержания подозреваемого в убийстве Анастасии Гришман

В отделении ведомства по Фрунзенскому району провели допрос 24-летнего сожителя порноактирсы.

Сотрудники СКР по Фрунзенскому району провели задержание и допрос подозреваемого в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман. Тело обнаружили 10 августа в её квартире на Южном шоссе. Кадры с места событий опубликовала пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Отмечается, что специалисты провели осмотр места происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения 24-летнему сожителю девушки.

Напомним, что, по версии следствия, Анастасия Гришман (настоящая фамилия — Хамловская) получила 8 ножевых ранений. Её тело было перенесено в ванну и могло пролежать там около недели. Под подозрение попал молодой человек убитой Дмитрий Чернышов — ранее он был судим за кражу и уклонение от армии.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер жестоко расправился со своей женой на проспекте Наставников.

Видео Telegram / Следком