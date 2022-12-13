Арбитражный суд Петербурга обязал отреставрировать бывший вокзал в Сергиево

Вокзал построили в 1857 по проекту архитектора Николая Бенуа. В последние годы здание стояло заколоченным.

В понедельник, 16 января, Арбитражный суд Петербурга и области обязал ОАО "Российские железные дороги" года отреставрировать здание-памятник – бывший вокзал железнодорожной станции Сергиева Пустынь (ныне – Сергиево). Это необходимо сделать в течение 2,5 лет. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

В суде заявили, что в случае неисполнения решения компания будет выплачивать по 150 тыс. рублей ежемесячно.

Вокзал построили в 1857 по проекту архитектора Николая Бенуа. В последние годы здание стояло заколоченным. Билеты на электрички продавали из будки, установленной на платформе.

В 2019 году КГИОП выявил, что фасады и интерьеры здания находятся в неудовлетворительным состоянии, а также специалисты обнаружили утрату лестниц. Комитет выдал охранное обязательство, которое предписывало восстановить все к маю 2022 года. Позже выяснилось, что работы так и не начались. КГИОП обратился в суд.

Ранее появилось видео процесса реставрации исторического здания петербургской консерватории. На данный момент завершаются работы по усилению стен и сводов, усилению фундаментов, реставрации фасадов и возвращение лепного декора на исторические места.

Фото: Wikimapia