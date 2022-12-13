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Появилось видео процесса реставрации исторического здания петербургской консерватории

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На данный момент завершаются работы по усилению стен и сводов, усилению фундаментов, реставрации фасадов и возвращение лепного декора на исторические места.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале показал, как в Петербурге проходит реставрация консерватории Римского-Корсакова.

После реконструкции полезная площадь консерватории Римского-Корсакова вырастет более чем на 600 м2, а над внутренними дворами здания появятся светопрозрачные купола из стекла и металла.  

Также после реконструкции зал имени Рубинштейна сменит форму с прямоугольной на подковообразную. С помощью новых технологий по управлению сценой, звуком, светом консерватория получит один из крупнейших в Европе залов с технологией переменной акустики.

На данный момент завершаются работы по усилению стен и сводов, усилению фундаментов, реставрации фасадов и возвращение лепного декора на исторические места.

Видео: Telegram / Марат Хуснуллин

 

Теги: консерватория римского-корсакова, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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