Появилось видео процесса реставрации исторического здания петербургской консерватории

На данный момент завершаются работы по усилению стен и сводов, усилению фундаментов, реставрации фасадов и возвращение лепного декора на исторические места.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале показал, как в Петербурге проходит реставрация консерватории Римского-Корсакова.

После реконструкции полезная площадь консерватории Римского-Корсакова вырастет более чем на 600 м2, а над внутренними дворами здания появятся светопрозрачные купола из стекла и металла.

Также после реконструкции зал имени Рубинштейна сменит форму с прямоугольной на подковообразную. С помощью новых технологий по управлению сценой, звуком, светом консерватория получит один из крупнейших в Европе залов с технологией переменной акустики.

На данный момент завершаются работы по усилению стен и сводов, усилению фундаментов, реставрации фасадов и возвращение лепного декора на исторические места.

Видео: Telegram / Марат Хуснуллин