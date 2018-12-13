Арбенина выпустила новый клип о покушении на себя

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выпустила новый клип на песню "Рингтоном". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.
Сюжет ролика основан на реальных событиях. История рассказывает о сумасшедшей фанатке Арбениной, которая присутствует на концерте певицы, а затем решает ее убить. Девушка приходит в отель, где остановилась артистка, и подходит к ее двери с пистолетом. В последний момент телохранитель Арбениной отталкивает ее и принимает удар на себя. В итоге он остается жив, но попадает в больницу.
Роль сумасшедшей фанатки исполняет Екатерина Шпица. Телохранителя играет российский актер Максим Дрозд. Съемки клипа проходили в Северной столице.
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Видео: YouTube / Диана Арбенина и Ночные Снайперы
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