Главный персонаж в ролике чем-то напоминает саму певицу.

Диана Арбенина представила мультяшный клип на песню "РИМ". Фрагмент ролика появился на YouTube-канале певицы.

Премьера первого в истории группы "Ночные снайперы" анимационного клипа состоится совсем скоро. Арбенина заявила, что это будет мостик от "взрывного" марта к "детскому и определенно летнему" маю.

По словам артистки, серьезная программная песня "РИМ" была выбрана не случайно. Она напомнила слова Мюнхгаузена: "Все глупости на свете делаются с серьезным выражением лица".

Главный персонаж в клипе чем-то напоминает саму Арбенину. Певица отметила, что в любой, даже самой патовой ситуации, человека может спасти самоирония.

Ранее Арбенина представила новую песню про гопника и Петербург.

Видео: YouTube / Диана Арбенина и Ночные Снайперы