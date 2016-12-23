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Apple разыскивает "Талантливого инженера"
Сегодня, 18:50
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polinakravchenko
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Apple разыскивает "Талантливого инженера"

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Известная корпорация Apple нуждается в новом персонале.

Компания Apple расширяет свой штат. Компания открыла вакансию на должность "Талантливый инженер". Видимо "1яблочной" компании не хватает, креатива. Вакансия была очень хорошо спрятана в недрах интернета. Страницу с вакансией обнародовал журналист издания ZDNet Зак Уиттакер (Zack Whittaker). Тайное послание было опубликовано на сайте us-east-1.blobstore.apple.com (на данный момент ресурс недоступен, но сохранился в кеше).

Скорее всего компания готовить какой-то секретны проект и нуждается в талантливых и знающих о новые тенденции в техно мире все.
Каждый который хочет попробовать себя в роли создателя инноваций, может прислать свое резюме по адресу blob-recruiting@group.apple.com.
 

Теги: apple , вакансии
Категории: Мировые новости Лента новостей

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