Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Разработчики получат доступ к новым iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS и пообщаются с инженерами Apple.
Подобное решение сотрудники компании приняли из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом. Напомним, что WWDC – это всемирная ежегодная конференция для разработчиков на платформах Apple, которая проводится в Калифорнии.
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