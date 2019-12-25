Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Коференция WWDC в 2020 году пройдет в онлайн-формате.

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Разработчики получат доступ к новым iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS и пообщаются с инженерами Apple.

Подобное решение сотрудники компании приняли из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом. Напомним, что WWDC – это всемирная ежегодная конференция для разработчиков на платформах Apple, которая проводится в Калифорнии.

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