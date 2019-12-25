Apple на месяц отложит массовое производство новых iPhone 2020

Причиной тому стала пандемия коронавируса.

Американская компания Apple примерно на месяц отложит массовое производство линейки своих флагманских iPhone 2020 года. Об этом сообщил The Wall Streer Journal со ссылкой на собственные источники.

Сроки пришлось сдвинуть из-за того, что коронавирус ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии. Всего в этом году компания планировали представить четыре новых смартфона. У некоторых уже будет поддержка технологий пятого поколения (5G).

Apple планирует представить одну 5,4-дюймовую модель, одну 6,7-дюймовую модель и две 6,1-дюймовые модели нового iPhone. У смартфонов будут новые процессоры датчики LiDAR и другие нововведения.

Четырехкамерный iPhone 12 Pro рассекретили до официального анонса.

Фото: Twitter/ EverythingApplePro