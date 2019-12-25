Apple открыла доступ к статистике перемещений людей при пандемии

Полученные сведения не будут связаны с личными аккаунтами владельцев.

Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple). Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Сервис сможет получать информацию из осуществляемых пользователями запросов маршрутов. В это же время Apple не будет вести учет перемещений владельцев мобильных устройств, и все полученные сведения не будут связаны с их личными аккаунтами. Информация будет предоставляться властям в виде статистики. Например, по ней можно понять куда чаще всего направляются люди и на каком транспорте.

Для новой функции был создан отдельный сайт. Там есть графики тенденции мобильности, в том числе в России.

Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра.

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