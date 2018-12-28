Apple планирует отказаться от iTunes

Ожидается, что объявление об этом компания сделает 3 июня на конференции разработчиков WWDC 2019.

Компания Apple готовится отказаться от приложения iTunes. Об этом сообщает экономическое агентство Bloomberg.

По информации журналистов, создатели iPhone планирует выпустить новое приложение на вместе с системой macOS 10.15. Разработка станет самостоятельным приложением для музыки, телевидения и подкастов. Ожидается, что объявление об этом Apple сделают 3 июня на конференции разработчиков WWDC 2019.

Напомним, что плеер iTunes впервые появился в 2001 году. Приложение предоставляет доступ к фирменному онлайн-магазину, позволяет покупать музыку, фильмы, приложения для iOS и книги. Оно также дает возможность синхронизировать смартфон с другими гаджетами Apple.

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