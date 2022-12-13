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Apple TV+ показал трейлер сериала "Терапия" с Харрисоном Фордом

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Премьера состоится 27 января.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал трейлер сериала "Терапия". Над проектом работали сценаристы "Теда Лассо" Бретт Голдстин и Джейсон Сигел.

По сюжету специалист по когнитивно-поведенческой терапии решает пойти наперекор этике и начинает говорить клиентам все, что о них думает. Этот метод помогает мужчине, который никак не может отпустить погибшую жену.

В сериале снялись Харрисон Форд и Джейсон Сигел. Премьера "Терапии" на Apple TV+ пройдет 27 января.

Ранее вышел новый трейлер третьего сезона "Мандалорца".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, сериал, терапия, харрисон форд
Категории: Лента новостей, Культура,

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