Apple TV+ показал трейлер сериала "Терапия" с Харрисоном Фордом

Премьера состоится 27 января.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал трейлер сериала "Терапия". Над проектом работали сценаристы "Теда Лассо" Бретт Голдстин и Джейсон Сигел.

По сюжету специалист по когнитивно-поведенческой терапии решает пойти наперекор этике и начинает говорить клиентам все, что о них думает. Этот метод помогает мужчине, который никак не может отпустить погибшую жену.

В сериале снялись Харрисон Форд и Джейсон Сигел. Премьера "Терапии" на Apple TV+ пройдет 27 января.

Ранее вышел новый трейлер третьего сезона "Мандалорца".

Видео: YouTube / Apple TV