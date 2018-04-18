Анжелина Джоли показала первоклассное управление самолетом

В сети появилось видео "Зеленая планета королевы", один из эпизодов которого посвящен Анжелине Джоли.

В свет вышел фильм "Зеленая планета Королевы" (The Queen"s Green Planet), посвященный проекту королевы Елизаветы II по сохранности леса.

В одном из эпизодов приняла участие Анжелина Джоли. В фильме киноактриса летит на самолете и приземляется посреди пустыни в Намибии, где встречается с местными жителями. Джоли восхищается красотой пустыни и говорит, что заботится о климате сегодня, как никогда ранее.

Изменение климата в последние десятилетия очень заметно. Это, в свою очередь, влияет на природу пустынь – они начинают увеличиваться. Я люблю пустыни, но не хочу, чтобы они расширялись таким образом. Анжелина Джоли

В фильме Анжелина вместе со своими детьми и местными жителями сажает деревья в пустыне Намибии. Один из постов в Twitter Джоли обратила своему младшему сыну Ноксу: "Нокс, серьезно. Надеюсь, я смогу увидеть, как ты будешь следовать маминым шагам, будучи защитником окружающей среды".

Поклонники в полном восхищении от своей любимицы, утверждая, что Анжелина может абсолютно все! Сама актриса про управление самолетом написала в Twitter, вспоминая данное ранее обещание, что она справилась и с этим. "Если бы я действительно смогла летать на самолете к тому времени, когда ему исполнится 4, я буду для него как Супемен". Когда было дано это обещание и 4-летию кого из детей, не уточняется.

Видео: itv

Фото: Twitter/AJ