Посол России в США оценил ситуацию с "рейдерским захватом" дипведомств в США.

Возможности возвращения в ближайшее время российской дипломатической собственности, фактически захваченной несколько лет назад властями США, не просматриваются. Такое мнение в комментарии для журналистов информационного агентства ТАСС сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. Это заявление эксперт сделал в ходе своего посещения консульского приема для соотечественников в Сан-Франциско, проводимого в штате Калифорния.

К сожалению, прошло шесть лет и, докладываю вам, вернуть недвижимость, которую отобрали у нас американцы - абсолютно незаслуженно - нам не удалось. Если вы спросите меня, насколько это возможно в будущем... Ну, никогда не говори никогда, мы знаем эту фразу, но с другой стороны, пока, в ближайшее время нам не вернуть эту дипсобственность. Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне

Напомним, что выездную сессию в городе Сан-Франциско проводят сотрудники консульского отдела посольства РФ в Вашингтоне. Практики внедрена из-за того, что администрация США еще несколько лет назад закрыла российские консульские учреждения на тихоокеанском побережье страны. Москва полагает, что власти СШа незаконно изъяли в 2017 году методом "рейдерского захвата" шесть объектов недвижимости России. Речь идет о таких объектах как дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгового представительства в Вашингтоне, служебное здание генерального консульства и резиденцию генерального консула в Сан-Франциско, резиденцию генконсула в Сиэтле.

Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась в Европе.

Фото и видео: Telegram / ТАСС Дмитрий Кирсанов