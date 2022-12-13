Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась в Европе

Дипломат оценил политику США в отношении России.

СТраны коллективного Запада делают все необходимое для того, чтобы война с Россией разразилась на европейском пространстве. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат добавил, что власти США желают, чтобы такое противостояние произошло подальше от их территории. При встрече с официальными лицами Белого дома он будет пытаться получить ответ о том, что американцы на самом деле хотят от России.

Вы напичкали Украину огромным количеством оружия. Вы какую цель в действительности преследуете, если на официальном уровне американцы постоянно говорят, что они не хотят нам нанести стратегическое поражение? Так что же вы хотите? Просто измотать Россию? Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне

Дипломат напомнил, что всего несколько лет назад речь шла о поставках для ВСУ поставках легкого и стрелкового оружия, а сейчас - обсуждаются самолеты. Анатолий Антонов заметил, что от киевского режима на бывшем советском пространстве замечены танки с нацистской свастикой.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости