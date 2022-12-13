Госдеп утверждает о проведении контактов с послом РФ

Нед Прайс рассказал о встрече с Анатолием Антоновым.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает о проведении контактов с российским послом Анатолием Антоновым в последнее время. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник добавил, что власти США видят критически важным заданием поддержание открытых каналов с Москвой для обмена информацией. При этом чиновник заметил, что контакты с послом РФ могут вестись не так часто и широко, как хотелось бы Анатолию Антонову. Однако посла власти СШа считают одним из звеньев работы по поддержанию контактов с Москвой.

Да, не вдаваясь в детали могу сказать, что посол Антонов провел ряд контактов, в том числе личных, и в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе не ответили, беспокоит ли их реакция на выступление Лаврова о расширении НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State