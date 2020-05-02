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Антон Пушков показал, как поддерживает форму дома

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Игроки и тренеры покажут свои тренировки.

Центровой БК "Зенит" Антон Пушков принял эстафету от баскетболиста Евгения Воронова, отметила пресс-служба клуба на YouTube-канале, где появился ролик с тренировкой. 

Баскетбольный клуб запустил проекта #академияиздома, где игроки и тренеры будут показывать тренировки, которые болельщики смогут повторять дома.

Тренируйтесь вместе с нами! Выкладывайте фото и видео, как вы тренируетесь в домашних условиях

заключили в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Эмиль Галимов рассказал о переходе в СКА.

Видео: Баскетбольный Зенит / YouTube

Теги: антон пушков, баскетбол, бк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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