Проверка потребительских объектов в Петербурге выявила 620 нарушителей

Рейды проводят, чтобы следить за выполнением требований по борьбе с распространением коронавируса.

С 28 марта районные администрации города проводили мониторинг, в ходе которого выяснили, соблюдают ли городские объекты потребительского рынка требования постановления правительства Петербурга. Меры были приняты в связи с распространением коронавируса. Подробнее о рейдах рассказали в пресс-службе комитета территориального развития.

За этот практически месяц специалисты проверили более 37 тысяч объектов, 620 из которых нарушили требования. Среди них оказались магазины, не продающие товары первой необходимости, точки общепита, салоны красоты, ломбарды, компьютерные клубы, станции техобслуживания автомобилей и кальянные. После разъяснительной работы основная часть пойманных нарушителей закрыла объекты, другие упрямые владельцы точек получили уведомления о необходимости прекратить незаконную сейчас деятельность. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Днем раньше ККИ привлек к ответственности 15 торговцев-нарушителей.

Фото: Piter.TV