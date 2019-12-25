Антициклон принес в Петербург тепло и солнце

Сегодня в городе ожидается +20…+22 градусов.

В среду, 2 июня, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться антициклоном. Под его влияние в городе ожидается относительно малооблачная, сухая и спокойная погода. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день в городе составит +20…+22 градусов, в Ленобласти +18…+23. Ветер подует с севера, северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что из-за "Алых парусов" в центре Петербурга временно ограничат движение.

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