Петербург окажется на периферии антициклона 28 декабря

Температурный фон будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

В понедельник, 28 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться гребнем антициклона, который станет причиной облачной с прояснениями погоды. Осадков в этот день не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Столбики термометров покажут -1…-3 градуса, в Ленобласти -1…-6. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее петербуржцев предупредили о метели в последние дни года.

Фото: Piter.TV