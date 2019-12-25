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Петербург окажется на периферии антициклона 28 декабря
Сегодня, 8:20
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Alena_Zinovieva

Петербург окажется на периферии антициклона 28 декабря

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Температурный фон будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

В понедельник, 28 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться гребнем антициклона, который станет причиной облачной с прояснениями погоды. Осадков в этот день не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Столбики термометров покажут -1…-3 градуса, в Ленобласти -1…-6. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее петербуржцев предупредили о метели в последние дни года.

Фото: Piter.TV

Теги: антициклон, михаил леус, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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