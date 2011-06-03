Антибиотики, используемые человеком, загрязняют реки по всему миру

Исследователи подсчитали, что около 8500 тонн антибиотиков — почти треть от того, что люди потребляют ежегодно.

Научное исследование, проведённое под руководством Университета Макгилла, предупреждает, что миллионы километров рек по всему миру загрязнены антибиотиками в количествах, достаточных для развития устойчивости к лекарствам и нанесения вреда водной флоре и фауне. Работа, опубликованная в PNAS Nexus, является первой попыткой оценить масштабы глобального загрязнения рек в результате использования антибиотиков человеком. Исследователи подсчитали, что около 8500 тонн антибиотиков — почти треть от того, что люди потребляют ежегодно, — попадают в речные системы по всему миру даже после того, как во многих случаях проходят через системы очистки сточных вод.

Хотя количество остатков отдельных антибиотиков в большинстве рек очень мало, что затрудняет их обнаружение, хроническое и кумулятивное воздействие этих веществ на окружающую среду всё равно может представлять опасность для здоровья человека и водных экосистем. Хелойза Эхалт Маседо, научный сотрудник факультета географии в Университете Макгилла и ведущий автор исследования

Исследовательская группа использовала глобальную модель, подтверждённую полевыми данными почти из 900 мест в реках. Они обнаружили, что амоксициллин, самый распространённый в мире антибиотик, с наибольшей вероятностью присутствует в опасных количествах, особенно в Юго-Восточной Азии, где рост его использования и ограниченная очистка сточных вод усугубляют проблему.

Профессор глобальной гидрологии на факультете географии Университета Макгилла и соавтор исследования Бернхард Ленер отметил, что исследование не призвано предостерегать от использования антибиотиков — они нужны для лечения заболеваний в масштабах всего мира, — однако полученные результаты указывают на то, что могут быть непредвиденные последствия для водной среды и устойчивости к антибиотикам, что требует разработки стратегий смягчения последствий и управления ими, чтобы избежать или уменьшить их влияние. Выводы особенно примечательны тем, что в исследовании не рассматривались антибиотики, получаемые от животноводства или фармацевтических предприятий, которые являются основными источниками загрязнения окружающей среды.

Загрязнение рек антибиотиками, вызванное только потреблением человеком, является серьёзной проблемой, которая, вероятно, усугубится из-за ветеринарных или промышленных источников родственных соединений. Джим Ниселл, профессор экологической инженерии в Университете Макгилла и соавтор исследования

Эксперт добавил, что поэтому человечеству необходимы программы мониторинга для выявления загрязнения водоёмов антибиотиками или другими химическими веществами, особенно в районах, которые, согласно нашей модели, подвержены риску".

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Фото: pxhere.com; PNAS Nexus