В научном исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, учёные описывают свою способность реконструировать трёхмерные изображения лиц на основе данных ДНК, что может иметь важное значение при криминалистической экспертизе мест преступлений. Их модель под названием Difface использует различия в нуклеотидах ДНК для 3D-облаков точек лица, или наборов точек данных, представляющих внешнюю поверхность лица. При тестировании на базе данных ханьцев-китайцев с 9674 парами различий в ДНК и 3D-изображениями лиц Difface продемонстрировал отличную производительность при выравнивании и реконструкции 3D-изображений по ДНК. Кроме того, включение в Difface дополнительной информации, такой как возраст, пол и индекс массы тела, ещё больше улучшило качество реконструированных 3D-изображений лиц.

Удивительно, но Difface может генерировать 3D-изображения лиц людей исключительно на основе данных их ДНК, прогнозируя их внешний вид в разном возрасте в будущем. соавтор исследования Луонань Чен, доктор философии из Китайской академии наук

10% самых богатых людей в мире с 1990 года внесли свой вклад в две трети глобального потепления.

Фото: pxhere.com; Mingqi Jiao,Jiarui Li,Bingxu Zhong,Siyuan Du,Shuning Li,Manfei Zhang,Qibin Zhang,Zhongming Liang,Fan Liu,Chunman Zuo,Sijia Wang,Luonan Chen; Advanced Science