Ансамбль "Рабочий городок при ГРЭС "Красный Октябрь" стал региональным памятником

Рабочие корпуса была построены в 1926-1928 годах.

КГИОП присвоил 13 корпусам ансамбля "Рабочий городок" при ГРЭС "Красный октябрь" в местности "Уткина Заводь" статус объектов культурного наследия регионального значения.

Здания была построены с 1926 по 1928 годы. Городок "Свет рабочим" разработали архитекторы В.А. Альвангом, Г.Д. Гриммом и Р.И. Китнером в стиле конструктивизм. Комплекс сохранил оригинальные особенности архитектурных форм и по сей день.

Жилые дома разделены на 3 типа. Шесть домов - трехэтажные кирпичные оштукатуренные с двускатной кровлей - образуют строчную застройку по Октябрьской набережной и по западной границе территории комплекса. Также шесть домов - трехэтажные кирпичные оштукатуренные с вальмовой кровлей - образуют двухрядную внутриквартальную застройку. Один 4-х этажный жилой П-образный дом с вальмовой кровлей торцом выходит на западную территорию комплекса.

И по сей день в Уткиной Заводи располагается жилой район.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Конюшенный двор на Миллионной стал памятником регионального значения.

Фото: пресс-служба КГИОП