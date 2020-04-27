Авторы обещают глубокую боевую систему в игре.

Анонсирован новый аркадный спин-офф от 2K Games под названием Battlegrounds. Это симулятор рестлинга. Игра выйдет осенью 2020 года, но пока неизвестно на каких платформах. Уже опубликован первый трейлер тайтла.

Разработкой WWE 2K Battlegrounds занимается студия Saber Interactive. Она переносила The Witcher 3: The Wild Hunt на Nintendo Switch, а также отвечала за ответвление для баскетбольного симулятора NBA.

Авторы обещают глубокую боевую систему в игре, несмотря на мультяшную и слегка наивную анимацию.

Ранее был опубликован трейлер "Ужасы по дешёвке: Город ангелов".