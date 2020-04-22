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Опубликован трейлер "Ужасы по дешёвке: Город ангелов"

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Сериал стартует 26 апреля 2020 года.

В сети появился трейлер опубликован трейлер первого сехона сериала "Ужасы по дешёвке: Город ангелов", где главные роли сыграли Натали Дормер ("Игра Престолов", "Первый Мститель") и Дэниэл Дзоватто ("Страшные сказки", "Агенты "Щ.И.Т."). 

По сюжету сериала его действие происходит в Лос-Анджелесе 1938 года. Город пропитан социальной и политической напряжённостью, а также атмосферой и традициями уникального американо-мексиканского фольклора. В главных ролях выступают Лоренца Иццо и Натали Дормер.

Сериал анонсирован 26 апреля 2020 года.
Видео: YouTube / Penny Dreadful on SHOWTIME

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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