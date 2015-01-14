Анонсирован мультиплеерный трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Выход в свет подсерии запланирован на 25 октября.

Компания Activision представила в социальных сетях кинематографичный трейлер зомби-режима для своего грядущего шутера Call of Duty: Black Ops 6. В презентационном видеоролике показано, как персонаж отбивается от живых мертвецов при помощи электро-пушки. Авторы подчкеркнули, что специальный кооперативный режим впервые появился в компьютерной франшизе в World at War еще в 2008 году, а с того момента он завоевал популярность в кругах пользователей. Официальный релиз шестой части подсерии Black Ops намечен на всех платформах (персональных компьютерах, консолях PlayStation, Xbox) с 25 октября. Доступ к ней с первого дня будет у подписчиков моделей Game Pass выше Core и Standard.

Известно, что для мультиплеерных сражений разработчики готовят 16 полностью новых карт. геймеры получат возможность найти своё место в классической системе престижа. Также они будут пользоваться системой модификации своего вооружения. А на помощь в схватке с противниками придут машины RC-XD и классические "Томагавки".

Дополнительно представители из Activision готовят к выходу шоу Call of Duty Next. Мероприятие запланировано на 28 августа. Для него создается множество анонсов и представлений. А уже 30 августа стартует многопользовательская бета-версия Black Ops 6. В вначале доступ к ней получат те игроки, которые оформили предварительный заказ или оплатили подписку Game Pass. Со временем поучаствовать в проекте смогут все желающие.

Вышел трейлер комедии "Третье сентября", где герои попадают в песню Шуфутинского.

Фото и видео: YouTube / PlayStation