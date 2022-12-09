Анонсирован криминальный шутер Crime Boss: Rockay City со множеством голливудских актеров

Игра позволит пройти путь к короне криминального авторитета.

На торжественной церемонии вручения наград The Game Awards-2022 анонсирован новый многопользовательский криминальный шутер "Crime Boss: Rockay City". Известно, что к проекту подключилось большое количество голливудских актеров. Разработкой проекта занимается студия Ingame Studios, которая ранее работала над созданием серии Mafia, Kingdom Come Deliverance, Silent Hill: Downpour и многих других релизов. Издателем игры выступит компания 505 Games. Новый проект Rockay City выходит на персональных компьютерах (Epic Games Store) 28 марта 2023 года, а позже также появится на консолях PS5 и Xbox Series.

Рокай. Процветающий мегаполис, где повсюду, от песчаных пляжей до небоскрёбов, кипит жизнь. Но стоит заглянуть чуть дальше красивой обёртки — и увидишь, что в городе бушует война за территорию... описание игры

Авторы рассказали о том, что после гибели предыдущего преступного босса освободилось место для нового короля Рокая. Между криминальными авторитетами начинается схватка. Геймеры смогут выбирать для себя напарников, делая выбор на основании опыта и навыков. Игроки будут деньги за контроль территории, а позже должны бцдцт заполучить "корону". Среди персонажей пользователи увидят героя по имени Трэвис Бейкер, чью роль исполняет Майкл Мэдсен ("Бешеные псы", "Убить Билла"). Также в касте задействованы Майкл Рукер ("Стражи Галактики"), Ким Бейсингер ("Девять с половиной недель"), Дэнни Гловер ("Смертельное оружие") и Дэмион Пуатье ("Мстители"), боссы противоборствующих банд с исполнении Дэнни Трехо ("Мачете") и Ваниллы Айса, а также появится честный шериф Норрис (Чак Норрис).

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Фото и видео: YouTube / PlayStation