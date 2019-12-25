Из зданий было эвакуировано около 1,4 тысячи человек.

В минувший понедельник, 16 июня, стало известно о том, что Анонимы "заминировали" 76 медицинских учреждений Петербурга. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

На почты медицинских учреждений Северной столицы поступили угрозы сразу с четырех адресов. В итоге специалисты осмотрели все указанные места — 102 объекта. "Минеры" на этот раз выбрали 26 зданий судов и 76 медицинских учреждений.

Отмечается, что из зданий эвакуировали 1,4 тысяч горожан.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из больницы выписали 103-летнюю пациентку, победившую коронавирус.

Фото:Piter.TV