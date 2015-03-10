Аноним "заминировал" офис "ВКонтакте" в доме Зингера

В помещениях не нашли ничего опасного.

Вечером 12 марта в полицию поступило сообщение от начальника службы безопасности БЦ "Зингер", расположенного в доме Зингера на Невском проспекте. Как стало известно Piter.TV, днем раньше на электронную почту офиса "ВКонтакте" пришло сообщение о заминировании и готовящемся взрыве.

Из офиса эвакуировали 40 человек, но осмотр помещений и прилегающих территорий не выявил ничего опасного. В ООО "ВКонтакте" направили запрос, чтобы установить IP-адреса и регистрационные данных персональной страницы некоей Елены Фей, от которой и поступило сообщение с угрозой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что телефонные аферисты лишили генерала МВД 613 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV