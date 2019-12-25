Аноним сообщил об угрозе взрыва на борту Москва-Геленджик в Домодедово

Службы воздушной гавани вместе с правоохранителями проведут повторную проверку багажа.

В аэропорту Домодедово полицейские вместе с работниками проверят багаж и бортовые запасы в связи с сообщением об угрозе взрыва на борту Москва-Геленджик. Об этом рассказали на портале РИА Новости со ссылкой на источника в экстренных службах.

Известно, что в Геленджик из столицы сегодня должны были отправиться три самолета. Расписание рейсов следующее: 11.25, 13.15 и 13.35. Информации об отмене либо переносе вылетов не было.

Ранее на Piter.tv сообщили, что авиакомпания "SunExpress" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Измир.

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