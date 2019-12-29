Анну Митянину официально освободили от должности вице-губернатора Петербурга

Чиновник перешла на пост детского омбудсмена.

Анну Митянину освободили от должности вице-губернатора Петербурга 26 февраля: чиновница перешла на пост Уполномоченного по правам ребенка в городе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С сегодняшнего дня по распоряжению губернатора Александра Беглова решение вопросов, связанных с социальной и демографической политикой, санитарным благополучием горожан, а также курирование деятельности комитетов по соцполитике и здравоохранению, управлений соцпитания и по развитию садоводства на себя временно возьмет вице-губернатор Владимир Кириллов.

Ранее мы сообщали, что комитет по промышленности Петербурга возглавил новый председатель.

Фото: Анна Митянина / "ВКонтакте"