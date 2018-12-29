Анна Зельцман и Григорий Кацнельсон в галерее "Борей"

Говорят, что вокруг человека, созерцающего пейзаж, возникает оболочка. Оболочка эта просторнее, чем можно подумать. Она становится промежуточным звеном между пейзажем и человеком. Если бы человек мог сорвать эту оболочку и унести, его ждало бы безмерное счастье, рай на земле.

ЧЕЛОВЕК С ПЕЙЗАЖЕМ: выставка Григория Кацнельсона НА ПОЛПУТИ: выставка Анны Зельцман в галерее "Борей" АРТЛИКБЕЗ № 184 арт-гиды: Вячеслав Корнев, Вадим Климов операторы: Андрей Кузькин, Игорь Борисов музыка: Paul Desmond Санкт-Петербург, 23 января 2019 #артликбез #питер #искусство #арт #борей #живопись #спб #авангард