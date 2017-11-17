МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Уроки Ведомостей. Чему преподаватели могут научить будущего журналиста?

Современная журналистика – это прежде всего творчество или все-таки ремесло? Вопрос для профессионального сообщества сродни гамлетовскому «Быть или не быть?». О том, что такое сегодня быть профессионалом – Анна Щербакова, экс-редактор Петербургского бюро деловой газеты «Ведомости» (в ходе очередной встречи в Доме журналиста в рамках проекта «Старые и новые СМИ Петербурга»)

Вопрос из зала: Что может преподаватель, чему научить будущего журналиста? И Вы перед собой какую задачу ставите максимум? Приходят к вам студенты ничего не знающие, чего Вы хотели бы на выходе получить?

Щербакова: Не, я на выходе уже ничего не хотела бы получить. У меня нет собственно планов их брать на работу, по крайней мере, сейчас. Моя задача их научить получать информацию и правильно ее упаковывать. А если в широком смысле - не поддаваться давлению, сохранять репутацию. Это важный такой момент, мне он очень помогал.

Иванова: Интересная такая формулировка: «получать информацию, правильно ее упаковывать». Значит, если кто-то думал, что журналистика – это творческая профессия, мы создаем контент, пишем тексты, то вот сейчас просто фабрика такая, мы производим новости, по определенным стандартам.

Щербакова: Конечно, конечно. Как говорил один банкир, банкиры ничего не понимают про журналистов, а журналисты понимают про банкиров (смеясь). И он говорил: «Вдохновение…» ЧТО??? Услышал- написал, это ремесло, не надо это считать каким-то там творчеством. Творчество там есть, но его, честно говоря, кот наплакал. И творчество - это про другое. Стихи можно писать. А это - ремесло, хорошо владея ремеслом, и зная поле, ты можешь добиться каких-то успехов в удовлетворении потребности своей аудитории.

Алексеева: Ваши студенты приходят в вуз за творчеством или ремеслом?

Щербакова: Я не знаю, я не спрашивала. Надеюсь за ремеслом, по крайней мере, там многие из них это проявляют. Надо спросить, я реально не задавалась этим вопросом, расскажу.

Алексеева: Меняются или нет студенты в последние годы? Раньше – это было творческое, возможность проявить себя, творческая профессия.

Щербакова: Проявить себя можно. Опять же мы любим пример. Один коллега, давно уже это было, он работал сначала в газете, одной газете, а потом стал работать в одном банке. И понял, что в газете он был начинающим репортером, хорошим репортером, сильным, но юным до невозможности. А в банке он стал начальником пресс-службы. Но возможности самореализации в газете, хотя это ремесло, у тебя гораздо больше. Потому что твои идеи, они могут быть так или иначе реализованы. Не в смысле придумать новость какую-то, но в смысле придумать какой-то ход и потом подтвердить или опровергнуть гипотезу, которая у тебя есть. И в газете она начинается на очень раннем этапе карьеры, а в банке она начинается на очень позднем этапе карьеры, то есть буквально на уровне зампредправления, я подозреваю, и то не всегда, в этих трех банках, которые остались в Петербурге, да. Поэтому этим, конечно, эта профессия кайфова, безусловно, ты можешь сам реализовать. Но не придумывать, повторюсь, а этими методами как-то действовать, и возможность говорить с людьми, которые принимают решение. Но для этого нужно знать, что такое EBITDA извините за выражение. Валовая прибыль - Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – очень любят наши ньюсмейкеры про это говорить, и это не ругательство.