МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Уроки Ведомостей. Анна Щербакова о мотивированных студентах

Хорошие новости. На факультете журналистики растет число мотивированных студентов. Об этом известный петербургский журналист и преподаватель СПбГУ Анна Щербакова рассказала автору и ведущей проекта «Место встречи – Невский, 70» Ирине Ивановой на очередном журналистском вечер в Домжуре.

Иванова: Ань, в Университете есть какие-то студенты, которые обучаются деловой журналистике, как они видят свое будущее? И как Вы, как преподаватель, видите их путь?

Щербакова: Они не знают, как они видят свое будущее. Но как-то оно там выруливается, и что-то они там делают. Как раз моя коллега, которая закончила Университет буквально в этом году, летом, она поработала у нас и сейчас благополучно ушла в «Деловой Петербург», и там, насколько понимаю, ее очень ценят. И я очень рада, что так вышло. Потом будет что-то еще. Так не бывает, как говорил солдат Швейк, чтобы ничего не было.

Иванова: Слово залу. Зал осмысливает все услышанное. А вот в условиях этого рынка все схлопывается, сжимается, а, на Ваш взгляд, как преподавателя, будет ли сокращаться количество студентов на факультетах журналистики, нужно ли столько? В свое время, помните, журналистика вся как-то так ушла на задний план, и все стали готовить pr-специалистов.

Щербакова: Параллельно, насколько я понимаю, все это существует в Университете. (смеясь) Я про это не писала, поэтому не могу это детально сказать. Но студентов я не вижу, чтобы было меньше. И степень их заинтересованности – она повышается на мой взгляд. Не знаю, за счёт чего это происходит. Есть гипотеза, что это ЕГЭ виноват, поправьте меня, если не так.

Иванова: Может быть, конкурентная среда по выходу?

Щербакова: Не знаю, мне кажется, это вопрос отбора просто. И мотивированных студентов мне попадается больше, чем раньше. Раньше их было 20 %, а 80 % – таких девушек нарядных, которые приходили… в общем это смешно. А теперь 80% людей в моей группе, она не астрономическая по количеству, но это не важно, важно соотношение, они знают, чего они хотят, они очень грамотно себя ведут, и когда я их где-то абонировала для каких-то не редакционных, условно говоря, на конференциях «Ведомостей», они работали, то они себя проявляли вообще невероятно для студентов 3 курса, невероятно хорошо.

Иванова: То есть владели ситуацией, информацией.

Щербакова: Могут, могут, и старательные, и знающие. Это все. И это обнадеживает.